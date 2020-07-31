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Metro çıkışında kadınları taciz eden erkek tutuklandı

31 Temmuz 2020 09:25

Bursa'da metro çıkışlarında kadınları elle taciz eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da farklı zaman ve farklı yerlerde kimsenin olmadığı esnada üstlerine atlanılarak elle taciz edildiğini söyleyen 4 kadın durumu polise bildirdi.

Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin 19 yaşındaki B.K. olduğunu ve maske taktıktan sonra kadın elle taciz ederek hızla uzaklaşıp kaçtığını belirledi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taciz anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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