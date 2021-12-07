Metro çıkışında hamile kadını taciz eden şüpheli kendini savundu: “Şeytana uydum”

İstanbul Başakşehir’de metro çıkışında hamile bir kadın, yürüyen merdivende şüpheli Emir Y.Y. tarafından taciz edildi. Olay anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken gözaltına alınan şüpheli ifadesinde "Şeytana uydum” diyerek kendini savundu.

Olay, Çarşamba günü Başakşehir metrosu Tümsan durağında, saat 17.30'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Emir Y.Y. isimli şahıs, metrodan çıkan hamile bir kadını takip etti. Zanlı, metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde hamile kadını taciz etti.

Kadının durumu fark etmesi sonucunda panikleyen şahıs, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı. Tacize uğrayan kadın ise şahsı takip ederek şikayetçi olmak istedi. Ancak kadının takip ettiğini fark eden tacizci ilk otobüse binerek olay yerinden uzaklaştı.

Gözaltına alındı

Genç kadının olayı polise bildirmesi üzerine Başakşehir Asayiş Büro ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 30 kamera ve 40 saatlik incelemenin ardından Emir Y.Y. isimli şahıs gözaltına alındı.

İfadesinde taciz iddialarını kabul etti

İfadesinde taciz iddialarını kabul eden şüpheli , “şeytana uydum” diyerek kendini savundu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli Emre Y. Y.'nin, eşinin de 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.



