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Metro çalışması sırasında 'dinamit kontrolsüz şekilde patlatıldı'; ortalık savaş alanına döndü

İlk belirlemelere göre bir kişi yaralanırken yoldan geçen arabalar da hasar gördü

20 Ekim 2021 16:24

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kazı çalışmaları sırasında kontrolsüz şekilde patlatılan dinamit ortalığı savaş alanına çevirdi. Yoldan geçen otomobiller hasar görürken, ilk belirlemelere göre bir kişi yaralandı.

Olay, Darıca ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devam eden inşaatın kazısı sırasında dinamit patlatıldı. Patlamanın etkisiyle kaya parçaları yoldan geçen araçların üzerine düştü. Parçaların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan patlama anı ise amatör kameralar tarafından anbean görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA

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