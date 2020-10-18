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Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!

"O adamı insan içine çıkamayacak hale getirmek benim namus borcum olsun"

18 Ekim 2020 11:00

Yol TV'de Onur Toper ile Açık Konuşalım'a konuk olan Metin Uca, Anadolu Ajansı'nın Genel Müdürü Şenol Kazancı için "O adamı insan içine çıkamayacak hale getirmek benim namus borcum olsun" dedi.

"İmamoğlu'na hangi konu için haka dansı gönderirdiniz?" sorusuna Uca, "Öyle çok şey bekleniyor ki. Yapamadığı veya kendisine yaptırılmayan her şey için aslında ona karşı bir hayal kırıklığı yaşadığım kadar o geceyi düşünüyorum. O yüzden ben haka dansı gönderemiyorum. Eğer haka dansını birine yapmam istense Anadolu Ajansı'nın hâlâ görevde tutulan, o gecenin sorumlusu olan Şenol Kazancı denilen adamı insan içine çıkamayacak hâle getirip önünde yaparım" diye konuştu. 

"Asıl yapılacak adam o" diyen Uca şöyle devam etti; 

"Ve hâlâ görevde, devlet memuru diye görevde duruyor. Bunları söylüyorum diye ben yargılanıyorum. Sonuna kadar da varım. Oradan çıkacak her cezaya varım. Sonuna kadar uğraşacağım, kişisel başvuruyla Türkiye'deki kaynaklar tükendiğinde. O adamı rezil edeceğim. O adamı insan içine çıkamayacak hale getirmek benim namus borcum olsun. Boynumun borcu olsun. Bu kadar büyük bir yalanı bu kadar rezilce söyleyen başka biri Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadı. Yalan hep söylendi ama bu kadar alçakça, sonucunda hepimizin cebinden paralar çıkacak ve İstanbul'un kaderini  değiştirecek bir şekilde bu oyun oynanmadı."

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