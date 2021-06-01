Metin Lokumcu, ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hopa mitingi öncesinde eylem yapanlara biber gazı sıkılmasının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu, olayların yaşandığı Hopa Meydanı ve mezarı başında anıldı. Anmaya Lokumcu'nun ailesi, belediye başkanları, siyasiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Hopa'da 31 Mayıs 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde ilçeye geldiği sırada yapılan prostesto eylemlerinde polisin biber gazlı müdahalesi sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Metin Lokumcu, ölümünün 10'uncu yıl dönümünde anıldı. "Doğanın talanına ve çayda sömürüye son. Faşizm yenilecek halklar kazanacak" yazılı pankartla Hopa Meydanı'na "Metin Lokumcu ölümsüzdür", "Metin Lokumcu onurumuzdur", "Hopa faşizme mezar olacak" sloganları eşliğinde yürüyen yurttaşlar, daha sonra Lokumcu anısına basın açıklaması yaptılar.

Daha sonra Lokumcu'nun Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki mezarı ziyaret edildi. Lokumcu'nun anısına saygı duruşunda bulunulduktan sonra mezarına çiçekler bırakıldı.

Anma etkinliklerine, Lokumcu'nun ailesi, Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu, Hopa Belediye Başkanı CHP'li Taner Ekmekçi, Borça Belediye Başkanı CHP'li Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ergül Akçiçek, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber'in yanı sıra Eğitim-Sen, Halkevleri, HDP, SYKP ve Sol Parti temsilcileri takıldı.