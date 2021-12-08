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Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler yayınlandı: Hedef al, gücünü göster

"Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir?"

08 Aralık 2021 08:23

T24 Video Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Artvin'in Hopa ilçesinde yapacağı miting öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşıp hastanede yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü 31 Mayıs 2011 gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Metin Lokumcu'nun, polis tarafından sıkılan kimyasal gaz sonucu hayatını kaybettiği güne ait yeni görüntüler yayınlandı. 'Metin Lokumcu Davası' isimli Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde polislerin yanında bulunan sivil giyimli bir kişinin kişinin olduğu görülüyor.

"Hedef al"

Bu kişi polislere "Sakin olun, birlik düzeninizi alın, gücümüzü gösterecek şekilde durun"  diyor. Ardından yine bu kişi, gaz fişeğinin nasıl atılacağını kendisi bir defa kullanarak polislere gösteriyor. Gaz fişeğini atan polise de nasıl atacağını göstererek "Hedef al" diye komut veriyor.

"Talimat veren sivil giyimli kişi kimdir?"

Lokumcu davasını takip eden "Metin Lokumcu Davası" isimli hesaptan yapılan paylaşımda ise bu sivil giyimli kişinin kim olduğu soruldu. Hesabın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Soruyoruz: Videoda görünen gaz kullanan, kullanmayı gösteren, talimat veren sivil giyimli kişi kimdir? Gaz kullanma ve emir verme yetkisi var mıdır?" 

Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülecek.

 

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