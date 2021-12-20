Metin Lokumcu davası | Bir sonraki duruşma 6 -7 Ocak tarihine ertelendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 20211'de yapacağı miting öncesi çıkan olaylarda emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun polisin sıktığı biber gazı ile fenalaşıp hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili dava Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme heyeti, avukatların 'sanıklar mahkemede dinlensin' talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 6 -7 Ocak 2022'de görülecek. Davayı takip eden sivil toplum kuruluşları, siyasiler, Hopalılar, Lokumcu ailesi ve avukatları adliye önünde basın açıklaması yaptı.

“Metin Lokumcu için adalet” yazılı pankartın arkasında bir araya gelen sivil toplum örgütleri temsilcileri ve siyasiler, bir sonraki duruşmaya katılım çağrısını yineledi.

"Metin hocamızın mirasına sahip çıkacağız"

Avaukat Sercan Arcan da şöyle dedi:

Yıllardır verdiğimiz bir mücadele var. O yıllardır deresine, dağına sahip çıkanların kendisine sahip çıkmasını istiyordu. Bu dava Hopa’dan kaçırıldı. Asliye Ceza’dan Ağır Ceza’ya taşındı dava. Bu davada daha fazla sorumluluğu olan başkalarının da olduğunu biliyoruz. 6-7 Ocak’ta burada olacağız. Metin hocamızın mirasına sahip çıkacağız."

"Bu dava artık hepimizin davası"

TİP milletvekili Sera Kadıgil de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hopa’da tek bir gaz fişeği olmadığıı sırf başbakan gelecek diye çevre illerden gaz getirildiğini öğrenmiş olduk. SEGBİS’le dinlenmeleri konusunda bir saçmalığa maruz bırakıldık. Avukatların inadı sayesinde sanıkların buraya getirilmesine karar verildi. Bu dava sadece Metin Lokumcu’nun davası değil artık hepimin davası."

"Bir sonraki duruşmada yine burada olacağız"

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen de konuşmasında şöyle dedi

”Yıllardır mücadele eden bu avukatlar sayesinde bugünkü kazanım oldu. Bir sonraki duruşmada yine burada olacağız.”