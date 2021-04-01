Metin Lokumcu davası 21 Nisan'da | 'Hopa'da neler olmuştu?'

01 Nisan 2021 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakan olduğu dönemde Artvin Hopa ziyareti sırasında çıkan olaylarda polisin biber gazı sonucu yaşamını yitiren öğretmen Metin Lokumcu’nun 9 yıl 11 ay sonra, 21 Nisan’da Trabzon’da görülecek davasının birinci duruşması öncesi, 31 Mayıs 2011’de Hopa’da neler olduğuna dair bir video paylaşıldı.
Video 'Metin Lokumcu Davası' isimli Twitter sayfası tarafından paylaşıldı.
Lokumcu, yedi yıl önce bugün Artvin’in Hopa ilçesinde Hopa halkıyla birlikte HES kuşatmasını protesto ederken, polislerin biber gazlı 'müdahalesi' sonucu kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.
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