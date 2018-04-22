Metin Hara: İlk mesajı Adriana attı

Beyazıt Öztürk'ün 20 Nisan Cuma günü Beyaz Show'da şarkıcı Deniz Seki, yazar Metin Hara, Survivor Cumali (Akgül), oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, müzisyen Yankı Alper, Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasını kazanan Aslı Can ve Can Altıntaş'ı konuk etti. Model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile geçen yaza damga vuran Metin Hara; Beyazıt Öztürk'ün sorusu üzerine ünlü ilk mesajın Adriana'dan geldiğini söyledi. Metin Hara, "İlk mesajı o attı. O biraz karışık. Los Angeles'da birçok insanla çalışıyordum. Bunlar dünyaca tanınan insanların da içinde bulunduğu bir grup. Sonra ben Türkiye'deyken öğrencilerimi ateşte yürütmeye hazırlıyordum. O sırada telefon geliyor bir şekilde duyulmuş. Adriana da o sırada Türkiye'deymiş. Bir şekilde bana ulaşıldı. Birbirimizi gördük normalde sadece bir şekilde tanışmaktı amacımız. Böyle olacağını hiç düşünmemiştik. Sonra kendi içerisinde gelişti" şeklinde konuştu.