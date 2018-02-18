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Metin Hara: Birleşmiş Milletler'de konuşmacı olmak istiyorum

18 Şubat 2018 17:51

Antalya'da katıldığı söyleşide, hayranlarıyla bir araya gelen yazar Metin Hara, "Birleşmiş Milletler'de konuşmacı olmak istiyorum. O hayalim için somut adımlar da atıldı. Onaylandı gibi bir şey. Çok yakında olacak" dedi. Brezilyalı manken Adriana Lima ile bir süredir yaşadığı birliktelikle gündeme gelen, 'Aşkın İstilası', 'Yol' ve 'Dem' kitaplarının yazarı Metin Hara, Antalya'daki bir alışveriş merkezinde 'Sevgi Dolu Bir Gün' adıyla düzenlenen söyleşiye katıldı. Kadınların ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Hara, hayallerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Edindiği birikimini ve tecrübelerini yazdığı 2 kitapla okuyuculara ulaştırdığını kaydeden Metin Hara, yeni 2 kitabının da 10 gün sonra çıkacağını duyurdu. Kimsenin hayalindeki dünyaya doğmadığını; ancak kötü bir dünyada, ölmemek için çaba gösterdiğini dile getiren Hara, "Amacım, bizden sonra gelen çocukların bizim yaşadığımız zor süreçleri yaşamaması. En yakınlarım, bana 'Yahu ne işin var? Boş ver bu işleri, insanlar iyi değildir' derdi. Biz iyi insanlar zannedildiği gibi azınlık değiliz" dedi. Metin Hara, gerçekleştiremediği hayalleri olduğunu, bunları gerçekleştirmek için de çaba sarf ettiğini söyledi. Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşmacı olmak istediğini anlatan Hara, bu hayali için de somut adımlar attığını vurguladı. Çok yakında konuşmacı olarak BM'nin programlarına katılacağını kaydeden Hara, "İlk başlarda en büyük hayalim, 10 kişi karşımda otursun onlarla kalbimdekileri paylaşayım. Sonra 10 kişi 100 oldu, 1000 oldu. Şimdi senaryo yazıyorum, iyilik adına ne yapılabilir? Sürekli iyi hayaller kurup gerçekleştirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

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