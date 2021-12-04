Metin Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, “Headquarter” ifadesine açıklık getirdi: Metin Bey 'parti genel merkezine gideceğim' diyor

“Siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, savcılığın Gürcan’ın telefon konuşmalarında kullandığı “Headquarter” kavramını sorduğunu aktardı. Şahin, “Tabirin önünde parti ibaresi var. Metin Bey diyor ki, ‘Ben seninle görüştükten sonra parti genel merkezine gideceğim” dedi.

“Siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Metin Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, soruşturma dosyasında yer alan iddiaları ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi.

Şahin, şunları söyledi:

"Gizlilik ihlali yapılan konularla ilgili sayın savcılığın harekete geçmesini bekliyoruz. Soruşturmanın sıhhatini yönetecek bu aşamada savcılık makamı, gizlilik kararını veren savcılık makamı. Kendisinin vermiş olduğu gizlilik kararının ihlal edilip edilmediğini, edilmişse buna yönelik olarak da yapılması gereken yaptırımın da sayın savcıda olduğunu düşünüyoruz. Sayın savcı adım atmayacak olursa mağdur olarak gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız.

"Bu işi aklı yerinde olan herkesin tezahür edebileceğini düşünüyoruz"

"Soruşturmanın niteliği itibariyle siyasi sakilerle yapıldığını düşündüğümüz için ilk etapta tutuklama olacağını tahmin ediyorduk. Ancak sürecin savcılık tarafından düzgün işletilmediğini düşünmekteyiz. Gerek emniyette alınan ifadenin sızdırılması, tutuklama talebinin biz vekilleri olarak ailesine dahi bildirilmeden, adliye içerisinde sulh ceza hakimliğine gitmeden, basın yayın organları tarafından tutuklamaya sevk edildiğine yönelik altyazı geçilmesi; akabinde de bizim elimizde dahi olmayan teknik takip görüntülerinin bir basın yayın organı tarafından paylaşılmış olması yargılamanın sağlıklı işletilmediğini ortaya koymakta."

"Gitti yerlerden bir tanesi otel, bir tanesi AVM’nin kapalı otoparkı. Pandemi şartlarında kafe ve restoranların kapalı olmasından mütevellit, oteller de kendi müşterilerini de otellerin restoranlarında ağırlamaya yönelik karar almıştı. İspanyol diplomat o otelin müşterisi olduğu için Metin Beyi o otelde görüşmeye davet etmiş… İtalyan diplomatta ise görüşme yeri olarak ikisinin de yakın olduğu bir nokta olarak AVM düşünülmüş. İkisinin birlikte aynı anda otoparka girmeleri tesadüf olması sebebiyle aracında görüşülmüş. Şayet bunun dikkat edilmesi gereken nokta var. Bunu istihbarati bilgi ve casusluk çerçevesinde yapılmış olduğunu düşünürsek, hiçbir casusun veya hiçbir istihbaratçının halka açık yerlerde görüşmesini beklemek mümkün değil. İtalyan diplomat görüşmeye, emniyetin kayıtlarında da var, kendi resmi diplomat CD plakalı aracıyla gelmiş. Bir diplomat casusluk faaliyeti çerçevesinde birisiyle görüşecek olursa, bunu bir yanda kabul etsek dahi diplomatik aracıyla bu işi gerçekleştirip, gerçekleştirmeyeceğini de bu işi aklı yerinde olan herkesin tezahür edebileceğini düşünüyoruz"

"‘Headquarter’ denen şey merkez anlamında"

"Savcı Bey bunu bize bunu İngilizce metin halinde, bu soruyu bize yöneltti. Orada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Verilen tabirin önünde parti ibaresi var. Metin Bey diyor ki ‘Ben seninle görüştükten sonra parti genel merkezine ziyarete gideceğim’. Ancak bunu savcılık makamı, hangi saikler düşündüğünü bilemiyoruz. ‘Headquarter’ denen şey merkez anlamında, ‘parti merkezine gideceğim’ demeye çalışıyor ancak bunu savcılık kendileri açısından bir şüpheli durum olarak değerlendiriyorlar"

"Yargıtay’ın kararları açık. Bir ifadenin, devletin gizli belgesi ve bilgisi olduğuna yönelik tespitin yapılması lazım. Bunun yolu ve yöntemi bellidir. Millî İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay’a, ilgili kurum neresiyse oraya yazı yazılır. Bu kullanılan kelime, belge ve bilgilerin devletin gizli bilgisi olup olmadığına yönelik tespitin yapılması lazım. Savcılık buna yönelik herhangi bir tespit yapmış değildir"

"Normal şartlarda casusluk faaliyetinin iki süjesi olur. Metin Bey ve karşı tarafta İspanyol ve İtalyan diplomat. Bununla ilgili olarak da sayın savcılığın yapmış olduğu girişim yok. Bu kişilerin dokunulmazlığı olduğu noktasında kuşku yok ancak Dışişleri Bakanlığı’nın da girişimde bulunulmadığını biliyoruz"

(Metin Gürcan’ın paylaşımlarını göstererek) Metin Bey yapmış olduğu görüşmelerini gizli, kapalı ortamlarda casusluk faaliyeti içerisinde değil çok açık şekilde, halka açık mekanlarda Twitter hesabından paylaşacak kadar da cesur. Buradan casusluk faaliyeti çıkarılması mümkün değil… (Diplomatlar) Bu kişilerin kötü niyetli olarak Metin Bey ile görüştüğünü düşünürsek, bu adamlar halka açık yerde, kameraların olduğunu bildikleri ortamlarda görüşmeyecekleri çok açık.”