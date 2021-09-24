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Mete Gazoz'dan yeni kitabını kendisine adayan yazar Paulo Coelho'ya cevap

"Sevgili Paulo, senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim, gerçekten çok teşekkür ederim; kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım, her şey gönlünce olsun" 

24 Eylül 2021 19:38

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz Okçu'nun Yolu adlı yeni kitabını kendisine adayan dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'ya cevap verdi. Coelho'nun bu açıklamasına sosyal medyadan yanıt veren Gazoz "Sevgili Paulo, senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım. Her şey gönlünce olsun" dedi. 

Brezilyalı yazar Paulo Coelho, 21 Eylül'de çıkan yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu, Tokyo Olimpiyatları'ndan altın madalyayla dönen Mete Gazoz'a adadı.

74 yaşındaki yazar Mete Gazoz'a "Okçuluk dahisi bu da benim okçuluk eserim. Bu kitap sana adanmıştır" dedi.

Coelho'nun bu açıklamasına sosyal medyadan yanıt veren Gazoz da, "Sevgili Paulo, kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Her şey gönlünce olsun" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan 22 yaşındaki sporcu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Sevgili Paulo, senden bu sözleri duyduğuma çok sevindim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kitabı mümkün olan en kısa zamanda okuyacağım. Her şey gönlünce olsun" sözlerini kullandı.

TIKLAYIN - Yazar Paulo Coelho, yeni kitabı Okçu'nun Yolu'nu Mete Gazoz'a adadı

mete gazozokçu

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