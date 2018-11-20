T24 LogoT24 Logo
Haberler

Metamfetamin üretirken yakalanan şüpheli: Bunlar uyuşturucu değil, otizm ilacı

20 Kasım 2018 14:11

Bursa'da narkotik polisi tarafından, bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 80 gram metamfetamin ve uyuşturucu çoğaltmaya yarayan kimyasal maddeler ele geçirildi. Baskında polis ekiplerini karşısında bulan şüpheli M.S.S., ''Bunlar uyuşturucu değil. Otizm ilaçları bunlar" dedi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ilçesindeki bir depoda uyuşturucu madde çoğaltımı gerçekleştirilip, daha sonra ticaretinin yapıldığı bilgisini edindi. Yoğun güvenlik önlemleri altında depoya operasyon düzenleyen ekipler, depoda M.S.S. ile E.S.'yi gözaltına aldı. Polisi karşılarında gören şüphelilerden M.S.S., ''Bunlar metamfetamin değil, ben ilaç yapıyorum. Otizm ilacı bunlar'' diye tepki verdi. Depoda yapılan aramalarda satışa hazır 80 gram metamfetamin, 145 gram uyuşturucu madde için hammadde, 25 farklı kimyasal ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

uyuşturucubunlar uyuşturucu değil otizm ilacışüpheliotizm ilacımetamfetaminüretimbaskınoperasyon

Diğer Videolar

Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

...................

Beşiktaş Divan Kurulu'nda 'küfür' gerginliği

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın çökme anı kamerada

O Ses Türkiye yarışmasında Kürtçe şarkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı: Kule...

Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu...

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse âşık olmaz...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24