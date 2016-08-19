Metallica yeni albümünden ilk şarkısını yayınladı!

18 Kasım’da 2 CD’lik “Hardwired… To Self-Destruct“ albümünü çıkarmaya hazırlanan Metallica, albümün açılış şarkısı ‘Hardwired’ı yayınladı. Grup haziran ortasında yeni albümünün miksajına başladığını açıklamıştı. Lars Ulrich de Nisan başındaki açıklamasında Metallica’nın yeni albümünü tamamlamak üzere olduğunu söylemişti. Ulrich, açıklamasında “Neredeyse bitti sayılır. Yapılması gereken birtakım başka işler var. Bugünlerde Metallica’da olmak, sadece bir albüm yapmaktan ibaret değil. Bir sürü farklı şey var ve bir yandan onları da halletmemiz gerekiyor. Diğer işler tamamen bittiğinde albüm üzerinde çalışıyor. Açıkçası bunu seviyoruz. Sadece albüm, turne, albüm, turne olmaması hoşumuza gidiyor. Kısacası sürekli yapacak bir şeyler oluyor ama bir yandan albüm de bitmek üzere” diye konuşmuştu.