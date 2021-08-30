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Metal monolit Göbeklitepe’nin ardından Zerzevan Kalesi’nde

Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen monolitin etkinlik süresince bölgede kalacak

30 Ağustos 2021 12:34

Göbekli Tepe’den sonra “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yer aldığı metal monolit, bu kez Diyarbakır’ın Zerzevan Kalesi’nde.

Milli Uzay Programı’nın lansmanı öncesinde Göbeklitepe’ye yakın bir noktaya dikili halde bulunan ve üzerinde Göktürkçe “Gökyüzüne bak, Ay’ı gör” ifadesinin yer aldığı metal monolit, bu kez Diyarbakır’ın Zerzevan Kalesi’ne konuldu. 

2-4 Eylül’de Zerzevan Kalesi’nde gerçekleştirilecek Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin tanıtımı için kale yakınlarına dikilen monolitin etkinlik süresince bölgede kalacağı öğrenildi.

5 Şubat’ta Şanlıurfa'ya 20 kilometre uzaklıkta Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan bir tarlada bulunan monolit merak konusu olmuştu. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu gizemli metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ilk başta anlaşılamamıştı. 

 

Göbekli Tepemetal monolitZerzevan KalesiMilli Uzay ProgramıGökyüzü Gözlem Etkinliği

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