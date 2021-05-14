Mesut Özil Spor Tesisleri'nde geleceğin sporcularını yetiştirilecek

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in memleketi Devrek'te yapımına katkı sağladığı spor kompleksinde, geleceğin sporcuları yetiştirilecek.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde toplam 7 dönüm alanda yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol sahası gibi çeşitli etkinlikler olacak şekilde tasarlanan Mesut Özil Spor Tesisleri'nin yapımında sona yaklaşıldığı öğrenildi. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, tesisin açılışının eylül ayında yapılmasının planlandığını ve açılışa Mesut Özil'in de katılacağını söyledi.

''Bize katkı sağlayabileceğini söyledi''

Projeyi devraldıklarında kaderine terk edilmiş vaziyette olduğunu belirten Bozkurt, ''Artık yapımı durma değil bitmiş, çürümeye terk edilmiş haldeydi. Tekrar biz ele alıp projeyi daha da geliştirdik. Mesut Özil ile görüştük. Durumu anlattık. Bize ne kadar katkı sağlayabileceği üzerinde görüşmeler yaptık. Menajeri ve avukatıyla da görüşmeler sağladık. Bize katkı sağlayabileceğini söyledi'' dedi.

Devrek'teki hayırseverlerin, belediyenin kaynakları ve Özil'in destekleriyle projeyi daha da geliştirerek havuz ve basketbol sahaları eklediklerini söyleyen Bozkurt, son aşamaya doğru gelindiğini söyledi. Bozkurt, ''Bina şekillenmeye başladı. Havuz ihalemiz yakında yapılacak. Havuzla beraber kendimiz öz kaynaklarımızla yapabileceğimiz sosyal donatı alanlarını yapacağız. Tesisi Eylül ayına yetiştirmeye çalışacağız'' açıklamasında bulundu.

Özil'in açılışta yanlarında bulunacağını belirten Belediye Başkanı, ''Daha geçen gün kendi arkadaşlarını gönderdi. Onlar binada incelemeler yaptılar. Nasip olursa bizim hedefimiz; Eylül ayında komple açmak. Pandemi koşulları bu süreci ne kadar idare edebiliriz ön göremiyoruz. Ancak Eylül ayında açılış hedefindeyiz. Tüm amacımız, çocuklar artık spor yaparak büyüsünler. Birbirleriyle kaynaşarak büyüsünler. Evlerde kapalı kaldılar. Sosyal medya ve sanal alemden başka uğraşları kalmıyor. Futbol sahasıyla beraber entegre bir tesis haline gelsin. Spor salonu inşaatımız devam ediyor. Belki de bu bölgede olmayan bir tesis olacak'' şeklinde konuştu.