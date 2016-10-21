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Mesut Özil, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

21 Ekim 2016 19:02

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Arsenal konuk ettiği Ludogorets'i 6-0 yenerken, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil 3 gol atıp "hat-trick" yaptı. Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında İngiliz ekibi Arsenal ağırladığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 6-0 mağlup etti. Arsenal'e farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Alexis Sanchez, 42. dakikada Theo Walcott, 47. dakikada Oxlade-Chamberlain ile 56, 83 ve 87. dakikalarda Türk asıllı Alman orta saha Mesut Özil kaydetti. Ayrıca Mesut Özil, Walcott'un attığı gollün asistini de yaptı. Mesut Özil attığı bu 3 golle Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal adına "hat-trick" yapan 5. futbolcu oldu.

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Mesut Özilkariyerinde ilk kezhattrick yaptı

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