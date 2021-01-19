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Mesut Özil’in gençlik yıllarında verdiği röportaj ortaya çıktı: "Türkiye'de takım tutmuyorum"

Özil'in yıllar sonra ortaya çıkan röportajı sosyal medyanın gündeminde

19 Ocak 2021 12:01

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sözleşmesini feshedip, Fenerbahçe'ye transfer olan 32 yaşındaki yıldız futbolcu Mesut Özil'in gençlik yıllarında verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Yıldız futbolcu 2009 yılının mart ayında Habertürk TV'ye verdiği bir röportajda "Küçükken Türkiye'de hangi takımı tutuyordun?" sorusuna "Maçlara bakıyorum, heyecanlı oluyor ama takım tutmuyorum" diye karşılık verdi.

Fenerbahçe, İngiliz ekibi Arsenal'den ayrılan Mesut Özil'i kadrosuna katmaya hazırlanırken Özil'in yıllar önce vermiş olduğu bir röportajda söyledikleri gündem oldu.

Pazar gecesi İstanbul'a gelen 32 yaşındaki Alman futbolcu havaalanındaki ilk sözlerinde, "Çok heyecanlıyım. Ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı. Ancak yıldız futbolcunun 2009 yılının Mart ayında Habertürk TV'ye verdiği bir röportaj sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı. Özil kendisine sorulan, "Küçükken Türkiye'de hangi takımı tutuyordun?" sorusuna "Maçlara bakıyorum, heyecanlı oluyor ama takım tutmuyorum" diye karşılık verdi.

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