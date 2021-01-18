Mesut Özil, 'Geçmiş ve gelecek' notuyla o fotoğrafı paylaştı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, bugün sosyal medya hesabından Fenerbahçe formasıyla kolajlanan iki fotoğraf paylaştı. Küçüklüğü ile kendisini Fenerbahçe Stadı'nın çimlerinde yürürken gösteren Mesut Özil paylaşımına "Geçmiş ve gelecek" notunu düştü.

Mesut Özil, dün gece özel uçakla Londra'dan İstanbul'a gelmişti. Mesut Özil ilk açıklamasında, "Bir rüya benim için de gerçekleşiyor" demişti.

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