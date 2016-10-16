Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Deportivo La Coruna maçı sırasında yedek kulübesinde otururken kustu. Daha önce de maçlarda kusan Messi'nin sorununun ne olduğu çözülemiyor. İspanya 1. Futbol Ligi'nde dün akşam oynanan Barcelona-Deportivo La Coruna maçında yaşanan bir olay, Katalan ekibinin aldığı 4-0'lık galibiyetin önüne geçti. Sakatlıktan yeni çıkan ve karşılaşmaya yedek başlayan Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, kulübede oturduğu sırada kustu. Arjantinli yıldız, yaşadığı bu soruna rağmen maçın 58. dakikasında oyuna girdi. Lionel Messi, daha önce de birkaç kez maç sırasında sahaya kusmuştu. Bu olayın tekrar etmesi İspanya'da büyük yankı yarattı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, Arjantinli futbolcuya her türlü alerji ve mide testi yapılmasına rağmen kusma sebebinin halen bulunamadığı belirtildi.