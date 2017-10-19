T24 LogoT24 Logo
Spor

Messi, Olympiakos maçında ağzına ne attı?

19 Ekim 2017 15:55

Sporseverler, Arjantinli yıldızın maç esnasında çorabından çıkararak ağzına attığı cismi merak ediyor. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 3'üncü haftasında Olympiakos'u 3-1 mağlup ettiği maçta Lionel Messi'nin çorabından bir cisim çıkararak ağzına atması tartışma yarattı. Arjantinli yıldızın, takımının Camp Nou'da Olympiakos ile oynadığı karşılaşmanın 10'uncu dakikasında çorabından bir cisim çıkararak ağzına götürmesi, sporseverleri 'cismin ne olduğunu' düşünmeye sevk etti. Katalan basını, Messi'nin mide bulantısını engellemek için glukoz tableti kullandığını belirtti. Arjantinli futbolcu, iki sezon önce sezonun ilk haftalarında saha kenarına kusarak yine bir tartışmaya neden olmuştu. Bununla ilgili oyuncunun çözülemeyen bir mide problemi olduğu ortaya çıkmıştı.

ETİKETLER

MessiOlympiakos maçında ağzına ne attı?

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Ocak 2020

DHA muhabirinden depremzedelere: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar

Elazığ depreminin sesi

Of! Of! Of! | "Eti gramla alıyoruz"

Yerini telefonla bildirmişti; enkaz altından 13 saat sonra çıkarıldı

Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24