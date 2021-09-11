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Spor

Messi'nin 3 gol attığı Bolivya maçı performansı

Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı erkek futbolcu oldu

11 Eylül 2021 10:49

2022 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin, Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.

34 yaşındaki Messi; 14, 64 ve 88. dakikalarda attığı gollerle ülkesine 3-0'lık galibiyeti getirirken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

Fileleri üç kez havalandıran Arjantinli yıldız Lionel Messi, uluslararası maçlarda en çok gol atan Güney Amerikalı erkek futbolcu oldu.

Milli formayla çıktığı 153 maçta 79 gol atan Messi, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'yi geride bıraktı.

Kariyerinde 92 kez milli formayı giyen Pele ise Brezilya formasıyla 77 gol atmıştı.

Messi'nin Paris St Germain'den takım arkadaşı 29 yaşındaki Brezilyalı Neymar da milli formayla şu ana kadar 113 maçta 69 gol attı.

Milli formayla en çok Güney Ameriklı kadın futbolcu ise fileleri 109 kez havalandıran Brezilyalı Marta.

 

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