Messi bu kez penaltısıyla şaşırttı

Barcelona-Celta Vigo maçında sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. La Liga 24. hafta maçında Barcelona, Celta Vigo'yu ağırladı. Arda Turan'ın 78'de oyuna dahil olduğu karşılaşmayı Katalan devi 6-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 5. dakikada Messi, 59 75 ve 81. dakikalarda Luis Suarez, 84'te Ivan Rakitic ve 90. dakikada Neymar'dan geldi. Ancak Barcelona'nın attığı 5. gol karşılaşmanın önüne geçti. 81. dakikada Messi, penaltı vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçti. Herkes Messi'nin topu kaleye vurmasını beklerken Arjantinli, topu arkadan gelen Suarez'in önüne bıraktı. Suarez de topu ağlarla buluşturdu. 1982'de Ajax forması giyen Cruyff-Olsen ikilisi bu şekilde bir penaltı kullanarak futbolseverleri şaşırtmıştı. 2005 yılında oynanan Arsenal-Manchester City maçında da Henry ve Pires böyle bir organizasyonu denemiş ancak başarısız olmuştu.