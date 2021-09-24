Meslek liseli olmak: "'Meslek lisesinde okuyorum' deyince insanların gözleri açılıyor

Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitim yıllardır tartışılıyor. Bazı meslek liseliler doğru düzgün eğitim alamadıklarını ya da akranları arasında eğitimlerinin eşit derecede kabul görmediğini söylüyorlar. Yani meslek liseli olmak demek, etiketlemenin erken yaşta yapılması demek olabiliyor; zira genel kanı, "Başarılı bir öğrenci değilsen meslek lisesine gidersin."

Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda mesleki ve teknik eğitime ayrılan bütçeyi arttırsa da bu, okullardaki devamsızlığın ve sınıf tekrarlarının önüne geçemiyor. Devamsızlık oranı %41. Sınıf tekrar oranı da %22.

Öğrenci Özüm Emekçioğlu, bilgisayar mühendisliği okumak istiyor ve ona göre başarılı bir mühendis işin mutfağında pişmeli.

+90 meslek lisesinde okuyan üç genç ile konuştu.

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