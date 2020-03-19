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Meslek liselerinde maske üretimi başladı

19 Mart 2020 11:11

Gaziantep Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri maske üretmeye başladı. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 4 meslek lisesinde maske üretimi yapacaklarını ve çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu çalışmalarla Sağlık İl Müdürlüğü’nün istekleri doğrultusunda Gaziantep’in maske ihtiyacını karşılayacağız" dedi. 

Çin’den başlayıp dünyada birçok ülkeye yayılan ve Türkiye’de de görülen Koronavirüs salgını sonrası, maskeye olan talep yoğunlaşınca stoklar azalmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın dün almış olduğu kararla beraber meslek liselerinde maske üretimi başladı. 

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, maske üretimine ilişkin "Bu maske üretimlerini biz Gaziantep'te 4 meslek lisesinde yapacağız. Daha sonrasında ise giyim bölümü bulunan bütün okullarımızda üretime başlayacağız. Bizler üretime her şekilde devam edeceğiz. Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacını ülke olarak karşılayabileceğimizi düşünüyoruz. Eğer ihtiyaç olursa maske konusunda dünyaya da destek oluruz" dedi.

 

 

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