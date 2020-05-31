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Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

31 Mayıs 2020 10:52

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 22 Mart'ta kapatılan Mescid-i Aksa, bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tedbir amacıyla 2 aydan fazla süre kapalı olan Mescid-i Aksa, bugün yeniden ibadete açıldı. İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli, evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafeye uyarak sabah namazı kıldı. Mescid-i Aksa'ya akın eden Filistinliler tekbir getirerek, "Canımız kanımız sana feda olsun ey Mescid-i Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani namaz öncesi yaptığı konuşmada, Mescidi Aksa'da namaz kılan tüm Müslümanların alınan önlemlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Filistin İslami Vakıflar İdaresi tarafından salgın ile mücadele kapsamında 22 Mart'ta Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması kararı verilmiş, ancak Mescid-i Aksa'da ezan okunmasına devam edilmişti. Mescid-i Aksa'da sadece Filistin İslami Vakıflar İdaresi çalışanları sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kılmıştı.

Filistin'de bugün Koronavirüsten 5 kişi hayatını kaybederken, toplam 626 Koronavirüs vakası kaydedildi.

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