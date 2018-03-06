MESAM Başkan Yardımcısı Cahit Berkay: Kayyım atama kararı hukuk dışı, hakkımızı arayacağız

Şarkıcı Orhan Gencebay ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu isimlerin kayyım olarak atandığı Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nin (MESAM) mevcut yönetiminden yapılan açıklamada kararın hukuk dışı olduğu savunuldu. MESAM Başkan Yardımcısı Cahit Berkay, süreçle ilgili olarak “Hukuki yollara başvuracağız. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi. Cahit Berkay, Başkan Arif Sağ'ın yaşananların ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını söyledi. Berkay, “Başkanımız Arif Sağ'ın şu an burada olmamasının nedeni, kendisinin yaşanan olaylar nedeniyle derin bir üzüntü ve kaygıyla hastaneye kaldırılmasıdır. Kendisine acil şifalar diliyoruz” dedi.