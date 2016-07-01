Mesajı Dışişleri Bakanı verdi; Ankara'da Esad manevrası

Soçi'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İki tarafta da uçak düşürme hadisesinden önceki düzeye, hatta daha ileriye götürme kararlılığı var. Yakın diyalog içinde olacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ve Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile de normalleşme sürecinin başlayabileceği mesajını vererek, "Suriye’de siyasi çözüm en iyi çözümdür. Geçmişte Rusya ile Esad’ın kalması, gitmesi konusunda farklı görüşlerimiz oldu. Şimdi de aynı fikirdeyiz demek zor olabilir ama farklı fikirleri görüşebiliriz. Tekrar masaya dönüldüğü için her konuyu görüşebiliriz" ifadesini kullandı.