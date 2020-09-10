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Mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?

"Bundan böyle her akşam etiket paylaşacağım"

10 Eylül 2020 09:48

Türkiye'nin en çok izlenen ana haber sunucusu Fatih Portakal, 10 yıllık macerasının ardından FOX TV'ye veda etti. 

Fatih Portakal'ın FOX Genel Müdürü Cenk Soner, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk ve kanaldaki arkadaşlarıyla neşeli ve samimi sohbeti medyafaresi TV kameralarına yansıdı.

FOX TV'ye veda töreninde eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusunu sordu.

Medyafaresi'nin haberine göre; Soru üzerine daha önce bir arkadaşının da bunu söylediğini hatırlatan Portakal, o esnada cevap veremediği sorunun bazı internet sitelerinde haber olmasının ardından sosyal medya  hesabından bir paylaşım yaparak, "Okuyacağınız haberi görünce aklıma geldi. Bundan böyle her akşam etiket paylaşacağım. İlki gelsin #satılikdeğilim" ifadelerini kullandı. 

 

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Fatih Portakalfox tvveda gecesi10 milyon dolarsatılık değilim

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