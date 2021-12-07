T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mersinli mimar, imar paftasıyla CHP mitingini hesapladı: Metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 4 kişi ise 155 bin kişilik katılım oldu

“Yaptığım hesap tamamen çıkardığım imar paftası üzerinde ilgili alanın ölçüsüne göre bulduğum rakamlardır”

07 Aralık 2021 16:22

CHP’nin “Milletin Sesi” ismiyle Mersin'de yaptığı mitinge katılımcı sayısına ilişkin bir yorum da mimar Fehmi Tosun’dan geldi. Tosun, miting alanının imar paftası üzerinden hesaplama yaparak, "Eğer 1 metrekareye 3 kişi olarak bir hesap yapacak olursak katılım 108 bin olur. 1 metrekareyle 4 kişi hesaplarsak 144 bin rakamı çıkar. Ancak kenarlardaki kısımlarda boşluklarda, köprü ve ara yollarda bu alana yüzde 5 eklenecek olursa 1 metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 1 metre kareye 4 kişi ise katılımı 155 bin hesaplanır” dedi.

Mersinli Mimar Fehmi Tosun, Valiliğin 21 bin 500, CHP kaynaklarının ise 100 binin üstünde katılım sağlandığını ifade ettiği 4 Aralık Mersin mitingi için imar paftası üzerinden kalabalık hesabı yaptı. Miting alanının 36 bin metrekare olduğuna dikkat çeken Tosun, “Bir metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 108 bin, metrekareye 4 kişi hesaplanırsa 144 bin kişilik katılım oldu" dedi.

"Bu 36.000 bin metrekare alanın tamamının dolu olduğunu düşünüyorum"

Mersin'de 1973’ten beri yapılan tüm mitinglere parti ayırımı yapmaksızın katıldığını belirten Mimar Fehmi Tosun, son yapılan CHP mitingine de giderek gözlemlerde bulunduğunu aktardı. Mimar Tosun, “Miting alanı toplam 36.000 metrekaredir. Bu 36.000 bin metrekare alanın tamamının dolu olduğunu düşünüyorum. Eğer 1 metrekareye 3 kişi olarak bir hesap yapacak olursak katılım 108 bin olur. 1 metrekareyle 4 kişi hesaplarsak 144 bin rakamı çıkar. Ancak kenarlardaki kısımlarda boşluklarda, köprü ve ara yollarda bu alana yüzde 5 eklenecek olursa 1 metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 1 metre kareye 4 kişi ise katılımı 155 bin hesaplanır” dedi.

“Yaptığım hesap tamamen çıkardığım imar paftası üzerinde ilgili alanın ölçüsüne göre bulduğum rakamlardır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı mitingin bugüne kadar Mersin’de yapılan en kalabalık miting olduğunu da vurgulayan Tosun, “Yaptığım hesap tamamen çıkardığım imar paftası üzerinde ilgili alanın ölçüsüne göre bulduğum rakamlardır” dedi.

Kaynak: ANKA

chpmersin

Diğer Videolar

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için mama üretmeye başladı; "İlk etapta günde 1 ton"

Merdivenden düştü, cebindeki telefondan dumanlar yükseldi

Kılıçdaroğlu’ndan kendisine davette bulunan imam hatipli Beray Naz’a ziyaret

Halkbank davasında yargılanan Hakan Atilla: Suçsuzum dediğimde "Yukarıdakileri istiyoruz" cevabını vermişler

'Hiç gitmediği' İstanbul'dan trafik cezası geldi

CHP'li Erkek‘ten Çubuk davası tepkisi: Gün gelir namuslu savcılar bu dosyaları tekrar açar ve gerçekler ortaya çıkar

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24