Mersinli mimar, imar paftasıyla CHP mitingini hesapladı: Metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 4 kişi ise 155 bin kişilik katılım oldu

CHP’nin “Milletin Sesi” ismiyle Mersin'de yaptığı mitinge katılımcı sayısına ilişkin bir yorum da mimar Fehmi Tosun’dan geldi. Tosun, miting alanının imar paftası üzerinden hesaplama yaparak, "Eğer 1 metrekareye 3 kişi olarak bir hesap yapacak olursak katılım 108 bin olur. 1 metrekareyle 4 kişi hesaplarsak 144 bin rakamı çıkar. Ancak kenarlardaki kısımlarda boşluklarda, köprü ve ara yollarda bu alana yüzde 5 eklenecek olursa 1 metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 1 metre kareye 4 kişi ise katılımı 155 bin hesaplanır” dedi.

Mersinli Mimar Fehmi Tosun, Valiliğin 21 bin 500, CHP kaynaklarının ise 100 binin üstünde katılım sağlandığını ifade ettiği 4 Aralık Mersin mitingi için imar paftası üzerinden kalabalık hesabı yaptı. Miting alanının 36 bin metrekare olduğuna dikkat çeken Tosun, “Bir metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 108 bin, metrekareye 4 kişi hesaplanırsa 144 bin kişilik katılım oldu" dedi.

"Bu 36.000 bin metrekare alanın tamamının dolu olduğunu düşünüyorum"

Mersin'de 1973’ten beri yapılan tüm mitinglere parti ayırımı yapmaksızın katıldığını belirten Mimar Fehmi Tosun, son yapılan CHP mitingine de giderek gözlemlerde bulunduğunu aktardı. Mimar Tosun, “Miting alanı toplam 36.000 metrekaredir. Bu 36.000 bin metrekare alanın tamamının dolu olduğunu düşünüyorum. Eğer 1 metrekareye 3 kişi olarak bir hesap yapacak olursak katılım 108 bin olur. 1 metrekareyle 4 kişi hesaplarsak 144 bin rakamı çıkar. Ancak kenarlardaki kısımlarda boşluklarda, köprü ve ara yollarda bu alana yüzde 5 eklenecek olursa 1 metrekareye 3 kişi hesaplanırsa 120 bin, 1 metre kareye 4 kişi ise katılımı 155 bin hesaplanır” dedi.

“Yaptığım hesap tamamen çıkardığım imar paftası üzerinde ilgili alanın ölçüsüne göre bulduğum rakamlardır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı mitingin bugüne kadar Mersin’de yapılan en kalabalık miting olduğunu da vurgulayan Tosun, “Yaptığım hesap tamamen çıkardığım imar paftası üzerinde ilgili alanın ölçüsüne göre bulduğum rakamlardır” dedi.

Kaynak: ANKA