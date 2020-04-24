Mersinli çocuğun 'kuzusu kucağında, bayrağı elinde' 23 Nisan videosu viral oldu

24 Nisan 2020 16:35
Mersin'in Gülnar ilçesindeki Kayrak Ortaokulu öğrencisi Alperen Töstü'nün, Toros dağlarının zirvesinde üzerinde bayraklı tişört, kucağında kuzu, elinde Türk bayrağı ile okuduğu 23 Nisan şiiri sosyal medyada viral oldu.
Sosyal medya hesaplarından da sıkça paylaşılan Yörük çocuğunun okuduğu şiir şöyle:
- Bugün 23 Nisan Günü
- Bayram yapar çocuklar
- 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü.
- 1920'de duyuldu halkın sesi
- Açıldı bu tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi.
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