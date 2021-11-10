Mersinli çiftçi, 30 kiloluk lahana yetiştirdi

"Lahana 30 kilogramın üzerinde. Üreticimiz güvercin gübresiyle yetiştirmiş. Verimi yüksek bir lahana olmuş. Biz güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp detaylandıracağız. Mersin'de ilk defa görüyorum bu kadar büyük lahana. Şaşkınlıkla karşılıyorum."

"Görenler 'Böyle büyür mü' diyor"