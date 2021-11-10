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Mersinli çiftçi, 30 kiloluk lahana yetiştirdi

"Güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp detaylandıracağız"

10 Kasım 2021 16:33

Mersin'de Toroslar ilçesinde çiftçilik yapan Nuh Eroğlu, 30 kilograma ulaşan lahana üretti.
 
Mersin'de çiftçilik yapan Nuh Eroğlu, tarlasının bir bölümüne lahana ekti. Lahanaları güvercin gübresiyle yetiştiren Eroğlu, hasat için tarlasına geldiğinde ürünlerin 30 kilogram ağırlığına ulaştığını gördü. Eroğlu, durumu Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
 
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da tarlaya gelerek incelemede bulundu. Abalı, gazetecilere, kentte ilk defa bu kadar büyük lahanayla karşılaştıklarını söyledi.

"Güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp detaylandıracağız"

Çiftçinin haber vermesiyle bölgeye geldiklerini dile getiren Abalı, şunları söyledi:

"Lahana 30 kilogramın üzerinde. Üreticimiz güvercin gübresiyle yetiştirmiş. Verimi yüksek bir lahana olmuş. Biz güvercin gübresinin bu kadar etkili oluşunu araştırıp detaylandıracağız. Mersin'de ilk defa görüyorum bu kadar büyük lahana. Şaşkınlıkla karşılıyorum."

"Görenler 'Böyle büyür mü' diyor"

Çiftçi Nuh Eroğlu ise lahanaların ekimini mayıs ayında yaptığını belirterek, "Lahana büyük yetişiyordu ama bu kadar büyük olmuyordu. Bu sene ilk defa böyle büyük yetişti. Görenler 'Böyle büyür mü' diyor. Demek ki büyüyor" ifadelerini kullandı.
 
Kaynak: DHA
 
 
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