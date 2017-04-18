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Mersin'de mahalleli ile Suriyeliler arasında alacak verecek meselesi kavgaya döndü

18 Nisan 2017 14:09

Mersin’de Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde, tarım işçisi olarak çalışan Suriyeliler ile mahalleli arasında alacak verecek konusundan tartışma yaşandı. İki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre olaya dahil olan mahalleli ve diğer Suriyeli vatandaşlar arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada bir Suriyeli yaralanırken, sığınmacıların saldırdığı bir aracın camları kırıldı. Kavga sırasında silah sesleri de duyulurken, mahalleye çok sayıda polis, TOMA ve zırhlı araç sevkedildi. Mahalleli dağılmayınca Suriyeliler tahliye edildi Çok sayıda Suriye vatandaşının kaldığı mahalleye Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de geldi. Mahalleliyi sakinleştirmeye çalışan Aktaş, istenmeyen bir takım olayların yaşandığını, olayın daha büyük boyutlara ulaşmaması için tahliye çalışmasının başlatılacağını söyledi. İki grubun tekrar karşı karşıya gelmemesi önlemlerini artıran polis, Suriyelilerin çadırlarının bulunduğu alanda barikat kurdu. Suriyelilerin kaldıkları çadırlara gitmek isteyenleri polis engellediEllerindeki sopalarla Suriyelilerin çadırlarına gitmek isteyen bazı mahallelileri ise polis zorla ikna ederek geri dönderdi. Mahalle sakinlerinin dağılmamakta ısrar etmesi üzerine Mersin Valiliği, mahalledeki Suriyelilerin tahliyesine karar verdi. Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler Suriyelilerin tahliyesi için bölgeye yönlendirildi. Suriyelilerin uygun görülen boş bir araziye yerleştirileceği belirtildi.

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