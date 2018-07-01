T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mersin'de kaçak sucuk baskını

01 Temmuz 2018 17:37

Mersin'de polisin bir işyerine yaptığı baskında menşei belli olmayan 372 kilo sucuk ele geçirildi. İşyeri sahibi hakkında daha önce de aynı suçtan işlem yapıldığı belirtildi. Merkez Akdeniz ilçesi Fasih Kayabalı Caddesi'ndeki bir işyerinde merdivenaltı sucuk üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıtayla birlikte operasyon düzenledi. İlk incelemede ruhsatsız olduğu anlaşılan işyerinde, 3 derin dondurucu ile 1 soğuk hava deposunda muhafaza edilen toplam 372 kilo, menşei belli olmayan sucuk, 615 kilo sağlıksız sakatat ve et ele geçirildi. Ayrıca, ürünlerin piyasada marka olarak algılanması için sucukların üzerine yapıştırılan ve sahte olduğu değerlendirilen 10 bin 303 etiket bulundu.

ETİKETLER

sucukmersinkaçakbaskın

Diğer Videolar

Kadıköy'de "Damat istifa" tezahüratı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Şubat 2020

Doç. Dr. Oytun Erbaş: Koronavirüs baharda etkisini yitirir, aşısı da en erken 5 yılda bulunur, tuzlu su ile gargara yapın

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçakta hayatını kaybeden Koçar ve Gençoğlu son yolculuklarına uğurlandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya ve KHK'lı Cemal Yıldırım basın açıklaması sırasında gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

İşsiz baba "Çocuklarım aç" diyerek kendini yaktı; AKP'li meclis üyesi...

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız’ın arkadaşları: Erkek arkadaşı yoktu, gerçek...

Ahmet Hakan'dan CHP'nin boykot kararına uyan İmamoğlu'na: “Çıkaracağım” dediği parti...

Mahsun Kırmızıgül: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24