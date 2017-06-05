Mersin Üniversitesi'nde taciz skandalı!

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi S.D. öğretim görevlisi hocası İ.K.’nın dersini geçmek için cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu ve tacize uğradığını iddia etti. İki yıldır İ.K’nin verdiği dersi geçemediği için mezun olamayan S.D.'nın şikayeti üzerine önceden önlem alan Ahlak Polisi, İ.K’yı, öğrencisiyle bir evde birlikte yakaladı. Taciz iddiasıyla mahkemeye çıkartılan İ.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, üniversite yönetimi idari soruşturma açtı.