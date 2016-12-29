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Mersin sular altında; 2 kişi yaşamını yitirdi

29 Aralık 2016 16:09

Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü. Çok sayıda araç yolda kalırken, Büyükşehir Belediyesi zorunlu olunmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu. Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın ve erkek boğularak yaşamını yitirdi. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu' na gönderildi.

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