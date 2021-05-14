Mersin’deki ırkçı saldırı ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Mersin’de Erbilli aileye yönelik ırkçı saldırıya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Erbil’den seyahat için Türkiye’ye gelen Kürt aile dün Mersin’de ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Aileden iki kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Muştaq Mahmud Kerim, Anamur Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Rûdaw’da yer alan habere göre, Erbil Valisi Omid Xoşnav, olayla ilgili Türkiye Başkonsolosluğu'ndan bilgi aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Vali, “Türkiye Başkonsolosluğu bizimle irtibata geçerek saldırı ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını iletti” dedi.

Saldırıya karışan M.F.O, M.B.S. ve S.O'yu yakalayarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Konu ile ilgili Irak'ta bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Birimi ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu yetkilileriyle görüşen Omid Xoşnav, Türkiye Başkonsolosluğu'nun kamuoyuna konu ile ilgili açıklama yapmasını istedi.

TIKLAYIN - Erbil'den Mersin'e gelen aileye ırkçı saldırı: Biri ağır, 2 kişi yaralandı