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Mersin'de Yörükler yağmur duasına çıktı

11 Haziran 2021 10:18

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi'nde Yörükler, 1700 rakımdaki Yapraklı Tepesi'nde yağmur duasına çıktı.

Pandemi kuralları çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak saf tutan vatandaşlar ellerini açıp yağmur için mahalle sınırları içindeki en yüksek tepede dua etti. Kur’an tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından yağmur duasını Erdemli Müftü Vekili Muhammet Devlet yaptı.

Karahıdırlı Muhtarı Recep Demirşen, "Mahalle olarak toplandık. 3-4 aydır mahallemize yağmur yağmamaktadır. İçtenlikle Cenab-ı Allah'a yalvardık. İnşallah dualarımız kabul olur. Bizlere bol yağmur verir, bu sıkıntılı günlerimiz geçer" dedi.

mersinyağmur duasıKarahıdırlı Mahallesi

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