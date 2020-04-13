Mersin'de 'sokağa çıkma yasağına uymadıkları' belirlenen 378 kişiye toplamda, 515 bin 530 lira para cezası verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağa uymadıkları belirlenen 378 kişiye, 515 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Mersin'i de kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, sokağa çıkma yasağına uymayan 240 şahıs ve araç sürücüsüne, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden toplam 387 bin 928 TL idari para cezası yazıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise sokağa çıkma yasağının başladığı andan itibaren sorumluluk sahasında yapılan denetimlerde, yasağa uymayan 138 şahsa, toplam 127 bin 602 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.(İHA)