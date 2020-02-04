Mersin'de sağlıkçılardan kısa süreli iş bırakma eylemi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan sağlık emekçileri, fazla mesai ve performans ücretlerinin verilmesi talebiyle kısa süreli iş bırakma eylemine giderek basın açıklaması yaptı.

SES, Türk Sağlık-Sen, Mersin Tabip Odası Mersin Üniversitesi Asistan Hekimler Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, hastane yönetimi ve hükümetin sağlık politikalarının faturasının kendilerine çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık emekçilerinin 2 saatlik iş bırakma eylemi sırasında yapılan açıklamada, hastanenin mali durumu ileri sürülerek uzun süredir ödemelerin geciktirildiği belirtildi. Mali durumdan hastane emekçilerinin sorumlu olmadığı ifade edilen açıklamada, zaman zaman hastaların tedavi olamadığı, öğrencilerin ise eğitim hakkından mahrum kaldığı vurgulandı.