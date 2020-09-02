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Mersin'de orman yangını

02 Eylül 2020 14:01

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çerçili Mahallesi Kömürlük Mevkisinde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 itfaiye aracı ile yaklaşık 35 kişilik ekip müdahalede bulundu. 3 saatte kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışması başlatıldı.

Yangın bölgesinde orman tabanında oluşan alevlenmelere konuşlu ekiplerce zaman zaman müdahale ediliyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için başlatılan çalışma da sürüyor.

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