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Mersin’de karaya vuran balinanın ölüm nedeni belli oldu

Balinaya büyük bir geminin çarptığı ve en az 10 gün denizde ölü kaldığı tespit edildi

17 Mayıs 2021 15:33

Mersin'de geçen hafta ölü olarak karaya vuran dev balinanın ölüm sebebi belli oldu. Yapılan nekropsi sonuçlarına göre balinaya büyük bir geminin çarptığı ve en az 10 gün denizde ölü kaldığı tespit edildi.

13 Mayıs’ta Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince fark edilen ve Kushimoto Sokağı karşısında sahile vuran dev balina, kumsaldan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi’ne götürüldü.

“Bu çok üzücü bir durum"

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın ‘fin’ türü bir balina olduğunu söyledi. Ayas, “Tabii bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü. Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır” dedi.

Balıkla ilgili ön nekropsi sonuçlarının çıktığını ifade eden Ayas, “Sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildi. Yine iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı bölgelerin olduğu görüldü. Büyük bir gemi ile balığın çarpışması sonucunda bu büyüklükte bir yaralanmanın meydana geldiği, bu yaralanmaya bağlı olarak ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik” diye konuştu.

“En az 10 gün denizde kalmış"

Balığın ölü olarak en az 10 gün denizde kaldığının altını çizen Ayas, sözlerine şöyle devam etti:

“Yaptığımız boy ölçümünde 13.5 metre boyunda olduğunu belirledik. Tabii burada insanlar da korkmamalı. Çünkü bu tür balıklar süzerek beslenen canlılardır. Bunlar insan için bir tehdit değildir. Zaten bunlar kıyıda bulunmaz. İnsanların denizi kullandığı alanlarda bu balıkları görmeyiz. Bu balıklar Doğu Akdeniz’in orta kısımlarını kullanırlar. İnsan etkileşimleri neredeyse sıfırdır. Sadece bazen balıkçılar tarafından görülebilir."

TIKLAYIN - Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu

Kaynak: İHA

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