T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mersin'de Cennet Mağarası'na inen asansör tepkiye neden oldu

10 Haziran 2020 12:04

Mersin’in Silifke ilçesindeki Cennet-Cehennem mağaraları için 2 yıl önce  Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engelliler için hazırlanan 10 milyon liralık asansör projesi tartışmalara neden oldu. Projenin tamamlanmasının ardından fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği iddia edildi.

Mitolojide tanrıların en büyüğü Zeus ile canavarların en büyüğü Tifon'un iktidar mücadelesine ev sahipliği yaptığına inanılan Cennet-Cehennem mağaraları için 2018 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yaşlılar ve engellilere yönelik proje hazırlandı.

Proje kapsamında en derin noktası 135 metre olan ve 452 basamaklı bir merdivenle ulaşılan, M.S. 5’inci yüzyılda Tanrı Pan’a adanan bir kilisenin de içinde bulunduğu Cennet Mağarası'na çelik konstrüksiyonlu asansör, 128 metre derinliğe sahip olan Cehennem Mağarası'na seyir terası yapıldı.

Projenin tamamlanmasının ardından paylaşılan fotoğraflar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Demir asansörün bölgenin doğal yapısına zarar verdiği belirtildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "10 yıl kadar önce gitmiştim. Oranın en güzel tarafı yavaş yavaş o mağaranın kokusunu, güzelliğini içine çeke çeke inmekti" yorumunda bulundu.

Mimarlar Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Özcan Karadağ, "Elbette bölgenin kullanımını kolaylaştırmak için asansör gibi araçların kullanımı doğrudur. Fakat maliyet olarak da makul seviyenin çok üzerinde olan, bölge jeolojisine zarar veren adeta bir demir yığınıyla yapılması tarafımızca kabul edilemez" dedi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru, proje ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili olarak dönemin Kalkınma Bakanı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan’ın cuma günü bir açıklama yapacağı öğrenildi.

 

ETİKETLER

habervideozeuscennetcehennemmağaratepkineden olduasansörmersinsilifke

Diğer Videolar

BBP Genel Başkanı Destici: İstanbul Sözleşmesi’ni yırtıp atmamız lazım

ABD’de cip protestocuların arasına daldı

Heybeliada'da bir tekne alabora olarak battı

Türkiye’nin ilk jeopark müzesi: Kızılcahamam

Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı

Taksim’de çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kurultayda tek aday olan Kılıçdaroğlu, 6. kez Genel Başkan seçildi...

MasterChef'te diskalifiye şoku!...

Birlikte yaşadığı kadının ikiz kızlarını, oğluyla beraber istismar etti; 'anne'...

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Cemal Kafadar: Fatih Sultan Mehmet'in...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

CHP'li Murat Emir: Ankara Resim-Heykel Müzesi’nden 61 eser çalındı,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İlhan Cihaner: Kürtlerin seçme seçilme hakkı ellerinden alındı; etik ittifaklar...

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24