Mersin'de bir okulun kimya bölümünde meydana gelen patlamada 2 öğretmen yaralandı. Dezenfektan üretimi yaptıkları öğrenilen öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kimya öğretmenliği yapan Hasan Satırlı ile Ramazan Şahin, sabah saatlerinde kendi bölümlerinde dezenfektan üretimi yaparken, birden patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle okulda kısa sürede yangın çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ambulanslar çeşitli yerlerinden yaralanan 2 öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaralı öğretmenler hastaneye kaldırılırken, yangında yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Mersin Eğitim Sen: Bu kurumların işletme değil okul olduğunu hatırlatmıştık

Mersin Eğitim Sen, olayın ardından yaşananların değerlendirildiği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, olay sırasında yaralanan öğretmenlerden Ramazan Şahin'in yüzde atmış yanık teşhisi konduğunu, Hasan Satırlı'nın da yaralı olduğunu belirten sendika, meslek liselerinde yapılan tıbbi ihtiyaç üretiminin öğrencilerin sağlığını tehlikeye attığı uyarısında bulunduklarını belirterek, "Bu kurumların işletme değil okul olduğunu hatırlatmış ve ihtiyaç bulunan malzemelerin, gerekli sağlık önlemlerinin alındığı merkezlerde, uzman çalışanlar tarafından üretilmesi gerektiğini belirtmiştik" denildi.

Açıklama şöyle:

"Mersin merkez Toroslar ilçesinde yer alan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi’nin pandemi nedeniyle bir süre önce kurulan dezenfektan üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. O sırada atölyede çalışan kimya öğretmenlerimiz Ramazan Şahin ile Hasan Satırlı yaralandı. Bölgeye gelen ambulanslar çeşitli yerlerinden yaralanan 2 öğretmene olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken, sendika üyemiz Ramazan ŞAHİN yüzde altmış yanık teşhisiyle Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Eğitim Sen olarak pandemi sürecinde meslek liselerinde yapılan üretimlerin öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın sağlığı açısından risk oluşturduğunu, gereksinim duyulan malzemelerin sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığı ortamlarda konunun uzmanı çalışanlar tarafından üretilmesi gerektiğini kamuoyuyla paylaştık. Bu kurumların işletme değil okul olduğunu hatırlatmış ve ihtiyaç bulunan malzemelerin, gerekli sağlık önlemlerinin alındığı merkezlerde, uzman çalışanlar tarafından üretilmesi gerektiğini belirtmiştik. (Eğitim Sen Günlüğü18-Eğitim Sen Günlüğü 22) Bu süreçte iş güvenliğinin sağlandığı profesyonel işletmelerde üretim yapılmalı ve pandemi sürecinde meslek liseleri kapalı olmalıydı. Yetkilileri bir an önce bu konuda göreve davet ediyoruz

Yaşanan olayda yaralanan öğretmenlerimize acil şifalar diliyoruz.

Mersin Eğitim Sen Yürütme Kurulu"