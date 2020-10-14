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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ‘nükleer’ tartışması; 'hakaret' iddiasıyla HDP’li üyenin üzerine yürüdüler!

AKP ve MHP’li üyeler kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla HDP'li Kuş’un konuşmasına müdahale etti

14 Ekim 2020 19:01

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı 2. Bileşim toplantısında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin elektrik iletim hatlarıyla ilgili komisyon raporu görüşülürken Cumhur İttifakı üyelerinin 'evet', CHP ve HDP’li üyelerin 'hayır' dediği rapor ile ilgili HDP’li meclis üyesi Bedriye Kuş "Doğa ve hayvan düşmanlarını arıyoruz ya. Onlar aslında bu mecliste” deyince ortalık karıştı. AKP ve MHP’li üyeler kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla Kuş’un konuşmasına müdahale etti. Bu sırada bazı meclis üyeleri Kuş’a yaklaşarak el kol hareketleriyle bağırdı. CHP Grup Sözcüsü Selahattin Arslan araya girmeye çalıştıysa da tartışmalar sürdü.

Bunun üzerine Başkan Vahap Seçer de kürsüden inerek Bedriye Kuş’un yanına gitti ve belediye meclisi üyeleri arasındaki tartışmayı sonlandırmaya çalıştı.

İşte olayda geçen diyaloglar

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre diyaloglar şöyle;

Bedriye Kuş: Biz doğa düşmanı, hayvan düşmanı, insan düşmanı arıyoruz ya o düşmanlar meclisin içinde aslında. Bunu belirtmek istiyorum.
AKP ve MHP'li meclis üyelerinden tepkiler yükseldi

Kuş: Niye sözümü kesiyorsunuz bırakın sözümü bitireyim

Başkan Seçer: Bedriye hanım lütfen

Kuş: Bir dakika ya

Seçer: Arkadaşlar

AKP’li meclis üyeleri ayağa kalkarak tepkilerini yükseltti

Kuş: Kes kesini, dinlemesini bil

MHP’li Meclis üyesi Duran Kara: Senden öğrenecek değilim

Kuş: Ben size hayvansınız demedim, ‘Hayvan düşmanısınız, canlı düşmanısınız' diyorum. Kesin sesinizi, dinlemesini bilin, saygı duyun

Seçer: Meclise 5 dakika ara veriyorum

Verilen arada da tartışmalar sürdü

AKP’li meclis üyeleri Kuş’un kendilerine hayvan dediğini öne sürdü

AKP’li Mevlüt Ok: Kes sesini

CHP’li Selahattin Arslan araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Kuş: Ben size hayvansınız demedim. Ben öyle bir cümle kullanmadım. Doğayı katlediyorsanız. Ben böyle bir ithamda bulunmadım. Ne oluyor ya bir kadından bu kadar mı korkuyorsunuz siz. Dinlemesini bilin ondan sonra cevabınızı verin.

Meclis sıralarına giden Başkan Seçer üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.

Verilen aranın ardından gerçekleştirilen oylamada itirazlar Cumhur ittifakı üyelerinin oy çokluğu ile reddedilerek, Akkuyu İletim Hatları ile ilgili düzenleme meclisten geçti.

Gazetecilere engel

Öte yandan meclis toplantısındaki tartışmaları görüntülemeye çalışan gazeteciler bazı CHP'li gençlerce, “Başkan istemiyor” denilerek, engellenmeye çalışıldı.

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