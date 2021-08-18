Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'i kirleten yabancı bandıralı gemiye 1 milyon 490 bin lira ceza kesti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğine karşı sıkı denetimlerler yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, tekneyle yaptığı denetimler sırasında Mersin Limanı’nda yük boşaltırken denize evsel nitelikli atık su bıraktığını tespit ettiği Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiye, 1 milyon 490 bin TL cezai işlem uyguladı. Büyükşehir, Nisan 2019’dan bu yana denizi kirlettiği tespit edilen 30 gemiye, toplam 51 milyon 926 bin 955 TL ceza kesti.

"Alınan numune teste gönderildi"

Liman sahası içerisinde havadan ve denizden rutin denetimlerini gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, gemilerin Akdeniz’i kirletmesine müsaade etmiyor. Bu denetimler sırasında denize evsel nitelikli atık su bıraktığını tespit ettikleri Barbados bandıralı 18 bin 17 grostonluk gemiye cezai işlem uygulayan ekipler, aldıkları numuneyi test için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın akredite ettiği bir laboratuvara gönderdi.