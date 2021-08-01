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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Limanı'ndan paylaştı: Denizimizi kirletenleri bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!

01 Ağustos 2021 17:02

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Limanı'nda bir geminin atık boşaltma anlarına dair çekilen görüntüyü paylaşarak, "Çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!" dedi. 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin Limanı'nda atık boşaltan bir geminin görüntülerini paylaştı. Gemiden denize boşaltılan sarı renkli bir sıvının dikkat çektiği görüntülere Seçer, "Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız!" notunu düştü. 

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