Mermerci'nin, mezarlıktan mezar taşlarını çaldığı anlar kamerada

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan kişi aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan kişinin mermer ustası olduğu ve çaldığı mezar taşlarının üzerini silerek aynı mezar taşlarını 500 TL’ye sattığı belirlendi.

Aynı mezarlıkta daha önce de 3 kez mezar taşları çalındığı ve bu nedenle mezarlığa güvenlik kamerası taktırıldığı belirtildi.

Helvacı Mahallesi sakinleri mahallelerindeki mezarlıkta yaşanan hırsızlık olayı karşısında adeta şok olurken hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söylediler.