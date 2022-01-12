T24 LogoT24 Logo
Haberler

Mermerci'nin, mezarlıktan mezar taşlarını çaldığı anlar kamerada

Mezar taşlarının üzerini silerek aynı mezar taşlarını 500 TL’ye satmış

12 Ocak 2022 09:46

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan kişi aynı yerde tekrar mezar taşı çalınca jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan kişinin mermer ustası olduğu ve çaldığı mezar taşlarının üzerini silerek aynı mezar taşlarını 500 TL’ye sattığı belirlendi.

Aynı mezarlıkta daha önce de 3 kez mezar taşları çalındığı ve bu nedenle mezarlığa güvenlik kamerası taktırıldığı belirtildi.

 Helvacı Mahallesi sakinleri mahallelerindeki mezarlıkta yaşanan hırsızlık olayı karşısında adeta şok olurken hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söylediler.

Trabzon’un Akçaabat ilçesimezarlıktan mezar taşı çalan mermerci

Diğer Videolar

Kulübede bağlı köpeğe ateş etti!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Yalnızca otizmli yolculardan oluşan bir yelkenli seyehati: "Ayaklarının üzerinde durmak gerekiyor "

İmamoğlu: İstihdam Ofislerimiz bu hafta 8 Mart dolayısıyla kadınlara öncelik sağladı

Ukraynalı ile İngilizce konuşmaya çalışan Habertürk dış politika koordinatörü Çetiner Çetin'in o anları gündem oldu

"Fabrika gibi çalışan bir hastanede günde 50'den fazla hasta muayene ediyorum"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24