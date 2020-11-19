Barış Soydan yorumladı: Merkez Bankası yeni Başkanı Ağbal, Albayrak dönemini reddi miras yaptı; Erdoğan'ın sabrı uzun sürmeyebilir

Merkez Bankası’nın politika faizini 475 baz puan artırarak yüzde 15’e çıkarma kararını değerlendiren T24 yazarı Barış Soydan, yeni Başkanı Naci Ağbal’ın bir önceki Başkan Murat Uysal ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminin para politikasını reddi miras yaptığını belirtti. Merkez Bankası’nın bugünkü açıklamasında, bundan böyle piyasaya paranın politika faizinin kanalı olan haftalık repo üzerinden verileceğinin belirtildiğine dikkat çeken Soydan, Murat Uysal-Berat Albayrak döneminde ise ağırlıklı olarak diğer kanalların kullanıldığını ve politika faizinin enflasyonun altında tutulurken diğer kanalların faizinin artırıldığını belirtti. Barış Soydan, “Naci Ağbal para politikasında temiz bir sayfa açtı, yeni bir başlangıç yaptı” dedi.

“Erdoğan’ın faize ilişkin görüşü değişmedi”

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüksek faizin tüm kötülüklerin anası olduğu yönündeki görüşünü Çarşamba günü gerçekleşen TOBB Ekonomi Şurası’nda bir kez daha tekrarladığını kaydeden Soydan, Naci Ağbal’ın bir seferlik faiz artırımı izni aldığını düşündüğünü belirtti. Soydan, “Eğer işsizlik azalmaz, yatırımlar canlanmaz, AKP’nin oylarındaki erime sürerse, Erdoğan birkaç ay sonra Merkez Bankası’nın kapısını yeni bir faiz indirim talebiyle çalabilir” dedi.