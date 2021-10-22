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Merkez Bankası faiz indirdi, canlı yayında kurun adım adım yükselmesi konuklarda şaşkınlık yarattı

22 Ekim 2021 09:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası faizi 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya çekti. Kararın ardından döviz kurlarında yeni rekorlar kırılırken, güne 9, 25 seviyesinde başlayan dolar/TL 9,48'yi gördü. Habertürk ekranlarında faiz indirimi kararını yorumlayan yorumcular, dolar/TL'nin kısa süre içinde hızla yükselmesinden kaynaklanan şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından kurlarda büyük artış yaşandı. Habertürk canlı yayınında faiz kararını yorumlamak için hazır bulunan yorumcular, doların hızlı artışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

Habertürk Ekonomi Müdürü Ebru Baki, kararı "Çok yüksek. Kimse beklemiyordu" diye yorumlarken, gazeteci Mehmet Akif Ersoy, yükselen kura ilişkin "Kur 9,50'ye mi dayandı? Ne zaman?" sorularını sordu. 

 

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